Nelson wechselt zu Feyenoord

Der FC Arsenal verleiht Reiss Nelson (21) erneut. Feyenoord Rotterdam verpflichtet den englischen Flügelspieler bis Saisonende. Das vermeldet der niederländische Traditionsklub offiziell.

Nelson ist Feyenoords Ersatz für Amad Diallo (19). Den Ivorer wollte der Eredivisie-Klub von Manchester United ausleihen, ehe sich dieser eine Muskelverletzung zuzog. Nun ist es stattdessen der ehemalige Leihspieler der TSG Hoffenheim, der an der Rheinmündung Spielpraxis sammeln darf.

