Wolves binden Otto

Jonny Otto verlängert seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei den Wolverhampton Wanderers vorzeitig. Das neue Arbeitspapier des Außenverteidigers läuft bis 2025. Wegen einer Knieverletzung gab Otto seine Saisondebüt erst am vergangenen Sonntag gegen Leicester City (0:0).

Der 26-jährige Spanier (drei Länderspiele) spielt seit Sommer 2018 für die Wolves. Nach halbjähriger Leihe hatte der Premier League-Klub Otto im Januar 2019 für 21 Millionen Euro dauerhaft von Atlético Madrid an Bord geholt.

