Angeliños Medizincheck terminiert

Angeliños Wechsel zur AS Rom soll Anfang der Woche über die Bühne gehen. Laut Gianluca Di Marzio tauschen RB Leipzig, Galatasaray und das Spielerumfeld zur Stunde die letzten Formalitäten und Verträge für den Abbruch der Leihe aus. Am heutigen Sonntagabend oder morgen früh soll es grünes Licht für den Wechsel nach Italien geben, am Dienstag dann der Medizincheck stattfinden.

Die Roma leiht den Linksverteidiger inklusive Fünf-Millionen-Kaufoption aus. In Istanbul kam Angeliño nicht mehr zum Zug, weil bei seinem nächsten Einsatz eine Kaufpflicht über sechs Millionen Euro greifen würde. Das wollte Gala unbedingt vermeiden, nun geht es für den 27-jährigen Spanier in der Serie A weiter.