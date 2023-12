Samarzdic-Poker vor dem Abschluss

Lazar Samardzic steht vor dem Wechsel zur SSC Neapel. Wie ‚Relevo‘-Journalist Matteo Moretto berichtet, befinden sich der italienische Meister und Udinese Calcio kurz vor der Einigung über die Ablöse für den Ex-Herthaner. In den zurückliegenden Stunden sei Samardzic senior zu den Verhandlungen hinzugestoßen.

Bei Napoli könnte Samardzic den Abgang von Offensivakteur Eljif Elmas kompensieren, der für 24 Millionen Euro zu RB Leipzig wechselt. Gut möglich, dass die SSC fast dieselbe Summe in dessen Nachfolger investieren muss. Zuletzt stand eine Summe von 19 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni für Samardzic im Raum. Der 21-jährige Berliner ist noch bis 2026 an Udine gebunden. In dieser Saison stehen für den Linksfuß vier Torbeteiligungen in 17 Partien zu Buche.