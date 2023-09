Leipzig: Trio um Kampl will bleiben

Kevin Kampl könnte RB Leipzig über die aktuelle Saison hinaus erhalten bleiben. Der ‚Bild‘ zufolge hat der 32-Jährige „Lust“, sein 2024 auslaufendes Arbeitspapier zu verlängern. Laut der Boulevardzeitung haben die Sachsen entsprechende Gespräche bislang aber nicht aufgenommen.

Kampl, den die Bullen ebenso wie Yussuf Poulsen (29) und Emil Forsberg (31) eigentlich in den eigenen Reihen halten möchten, liebäugelte kürzlich mit einem Karriereende in Leipzig: „Ich kann mir sicher auch vorstellen, nach so vielen Jahren bei RB Leipzig meine Karriere in diesem Verein zu beenden.“