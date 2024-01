BVB: Reus aus Trainingslager abgereist

Marco Reus ist aus dem Trainingslager von Borussia Dortmund abgereist. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat das jedoch keine sportlichen, sondern persönliche Gründe: Der 34-Jährige reist zu seiner hochschwangeren Frau, die ein Kind erwartet.

Der BVB bereitet sich zurzeit im spanischen Marbella auf die Zeit nach der Winterpause vor. Am kommenden Samstag steht für die Schwarz-Gelben das erste Pflichtspiel an. In der Bundesliga muss das Team von Edin Terzic auswärts bei Darmstadt 98 antreten.