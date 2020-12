Haaland senior: „Erling ist glücklich, aber...“

Erling Haalands Vater Alf-Inge hat sich einmal mehr zur Zukunft seines Sohnes geäußert. „Bei Borussia Dortmund ist er gerade sehr glücklich, aber Erling liebt Herausforderungen“, findet der Ex-Profi branchenübliche Worte im Gespräch mit der ‚Tuttosport‘. Und weiter: „Im Fußball kann man nie im Voraus wissen, was die Zukunft bringt. Wir werden sehen.“

Auch wenn sich Haaland senior alle Optionen offenhält, ist ein zeitnaher Vereinswechsel seines Sohnes nicht in Sicht. Dessen Vertrag in Dortmund ist noch bis 2024 datiert, die kolportierte Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro greift erst ab 2022. Die Chance für Interessenten wie Manchester City tendiert im kommenden Sommer daher gegen null.