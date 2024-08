Bremen: Kownacki freigestellt – Gespräche mit Fortuna

Bei Dawid Kownacki steht wohl ein Transfer bevor. Der Mittelstürmer von Werder Bremen wurde freigestellt und nimmt weder am heutigen Abschlusstraining noch an der morgigen Partie im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus teil, wie der Bundesligist verkündet. Laut ‚Bild‘ ist bei Kownacki ein Abschied per Leihe im Gespräch.

Grund für die Maßnahme sind Verhandlungen über einen Wechsel mit einem anderen Verein. Um welchen Klub es sich handelt, berichten die Grün-Weißen nicht. Im Juni wurde der 27-jährige Pole mit dem Hamburger SV und dem FC Kopenhagen in Verbindung gebracht. Seither hat sich aber keines der Gerüchte konkretisiert.

Update (14:24 Uhr): Laut ‚Bild‘ handelt es sich bei dem interessierten Verein um Fortuna Düsseldorf. Gespräche über eine Leihe mit Kaufoption laufen und sollen vor dem Abschluss stehen.