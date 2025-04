Leistner: „Irgendjemand wird mich schon nehmen“

Die Zukunft von Toni Leistner ist weiterhin ungewiss. Der Abwehrchef von Hertha BSC sagt gegenüber dem ‚kicker‘, dass er noch mindestens ein Jahr spielen möchte: „Ob das bei Hertha ist oder woanders. Irgendjemand wird mich schon nehmen.“

Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer aus, als einer der Top-Verdiener beim Zweitligisten könnte Leistner den Einsparungen der Alten Dame zum Opfer fallen. „Die neue Saison können wir dann planen, wenn wir es geschafft haben, in der Liga zu bleiben“, so Trainer Stefan Leitl. Leistner muss sich also noch gedulden, bis er weiß, wohin die Reise geht.