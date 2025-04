Schalke beendet lange Suche: Baumann wird Sportvorstand

Die monatelange Suche des FC Schalke 04 nach einem neuen Sportvorstand ist beendet. Bereits im Vorfeld hatten mehrere Medien vom bevorstehenden Engagement von Frank Baumann beim Zweitligisten berichtet. Die Knappen bestätigen nun die Berichte und machen den Neuzugang abseits des Platzes offiziell.

Baumann übernimmt somit auf Schalke die gesamtsportliche Verantwortung und soll kurz- bis mittelfristig mit seinen Entscheidungen den Weg zurück in die Bundesliga ebnen. „Zunächst möchte ich mich beim Aufsichtsrat für das Vertrauen und die guten Gespräche bedanken. Der Suchprozess war hochprofessionell und lief absolut vertraulich ab. Schalke 04 ist ein Verein mit unglaublicher Tradition, einer großen Fanbasis und sehr viel Potenzial“, sagt Baumann.

Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Teil der Findungskommission, fügt an: „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Frank Baumann einen absoluten Fachmann und in der Branche hochgeschätzten Fußball-Experten für Schalke 04 gewinnen konnten. In den Gesprächen hat Frank sehr klar aufgezeigt, wo er Chancen und Herausforderungen sieht, um Schalke dauerhaft zurück in die Bundesliga zu führen.“

Machen Mulder und Manga weiter?

Baumann war im Anschluss an sein Karriereende 2009 beim SV Werder Bremen langsam an verantwortungsvolle Aufgaben herangeführt worden und hatte schließlich zwischen 2016 und 2024 das Amt des Geschäftsführers Sport inne.

Ab der kommenden Saison leitet er die Geschicke auf Schalke, schon jetzt soll er aber im Hintergrund in Entscheidungen involviert werden.