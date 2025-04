Nach Verlängerung: Bremens Plan mit Ducksch

Die Zukunft von Marvin Ducksch beim SV Werder Bremen ist weiterhin unklar. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird sich der Vertrag des 31-Jährigen automatisch am kommenden Wochenende verlängern, sollte Ducksch am Sonntag (15:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart mehr als 45 Minuten zum Einsatz kommen. „Er ist ein Spieler, der auch in diesem Jahr Top-Werte bei den Scorer-Punkten erzielt. Wir planen mit ihm“, sagt Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘.

Doch ganz in Stein gemeißelt scheint die Zukunft des Angreifers, der nicht bei allen Fans das höchste Ansehen genießt, nicht. Dem ‚kicker‘ zufolge sind Gespräche für eine weitere Verlängerung über den Sommer 2026 derzeit nicht geplant, folglich würde Ducksch erneut in sein letztes Vertragsjahr gehen. Laut ‚Bild‘ besitzt der Stürmer darüber hinaus eine Ausstiegsklausel in Höhe von sieben Millionen Euro, das Boulevardblatt bringt aber auch einen Abgang für eine deutlich geringere Ablöse ins Spiel. Mit acht Toren und neun Vorlagen in 30 Pflichtspielen ist Ducksch noch immer eine wichtige Größe im Bremer Spiel.