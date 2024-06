Fabelquote: Hertha bindet U19-Knipser

Hertha BSC hat eines der größten Talente aus dem eigenen Stall an sich gebunden. Wie der Zweitligist mitteilt, hat Oliver Rölke seinen ersten Profivertrag samt Laufzeit bis 2027 unterschrieben. In der abgelaufenen U19-Saison erzielte der Knipser stolze 20 Tore in 18 Pflichtspielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Berliner ist 19 Jahre alt, 1,92 Meter groß und spielte bislang zweimal für die deutsche U17-Nationalmannschaft. Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber freut sich: „Oliver stellt mit seiner Größe sowie seinem Abschluss ein sehr spannendes Spielerprofil dar – zumal sein Potenzial noch deutlich mehr verspricht.“