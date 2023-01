Auch Köhn ein Kandidat bei Gladbach

Das Torwart-Karussell bei Borussia Mönchengladbach nimmt Fahrt auf. Nachdem die ‚Bild‘ am heutigen Donnerstag bereits berichtete, dass Jonas Omlin der Topkandidat auf die Nachfolge von Yann Sommer im Tor der Fohlen ist, schlägt ‚Sky‘ in eine ähnliche Kerbe: Omlin sei die Wunschlösung der Gladbacher. Mehr noch: Der 28-Jährige wolle in die Bundeliga wechseln. In Sachen Ablösesumme brachte die ‚Bild‘ eine Summe von sieben Millionen Euro ins Spiel. Laut dem Bezahlsender könnte ebenjene allerdings noch etwas höher ausfallen. Bis zu zehn Millionen Euro fordere der HSC Montpellier.

Für den Fall, dass der französische Erstligist den Keeper partout nicht ziehen lassen möchte, hat der Klub um Trainer Daniel Farke bereits eine 1B-Lösung ausfindig gemacht. ‚Sky‘ zufolge beschäftigen sich die Fohlen auch mit Philipp Köhn von RB Salzburg. Der 24-Jährige träume von einem Engagement im Borussia Park. Zudem sei Torwarttrainer Fabian Otte ein großer Befürworter des Salzburgers. Ähnlich wie bei Omlin sei jedoch fraglich, ob sich RB im Winter überhaupt von dem Schlussmann trennen möchte.

Wie Sommer und Omlin ist auch Köhn Schweizer, bislang jedoch noch ohne Einsatz für die erste Elf der Eidgenossen. Auch Yvon Mvogo vom FC Lorient sei nach wie vor ein Thema. Bereits Anfang Dezember hatte ‚Sky‘ vom Interesse an dem 28-jährigen Schweizer berichtet. Dessen ungeachtet zeichnet sich ein Abgang von Sommer zum FC Bayern immer deutlicher ab. Dass der derzeitige Tabellenachte der Bundesliga immer mehr Kandidaten ins Visier nimmt, darf durchaus als Zeichen dafür verstanden werden, dass man am Niederrhein gewillt ist, dem Wechselwunsch des 34-Jährigen nachzukommen.