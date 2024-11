Schlimmer als gedacht: Bayern verkündet Palhinha-Diagnose

João Palhinha kam zuletzt so richtig in Fahrt. Der 51-Millionen-Neuzugang des FC Bayern profitierte von Aleksandar Pavlovic’ verletzungsbedingten Ausfall und überzeugte auf der Doppel-Sechs neben Joshua Kimmich.

Nun hat es Palhinha selbst erwischt: Der 29-Jährige zog sich beim Training mit der portugiesischen Nationalmannschaft eine Blessur zu. Diese fällt schlimmer aus als zunächst angenommen. Die Münchner teilen mit, dass Palhinha einen Muskelbündelriss im Adduktorenbereich erlitten hat.

Damit fällt der Abräumer die kommenden Wochen und somit auch bei den wichtigen Partien gegen Paris St. Germain in der Champions League, Borussia Dortmund in der Liga sowie Bayer Leverkusen im DFB-Pokal-Achtelfinale aus. In diesem Kalenderjahr wird er voraussichtlich nicht mehr auf dem Platz stehen.

Nutznießer könnte Leon Goretzka sein, der unter Cheftrainer Vincent Kompany bislang so gut wie gar nicht zum Zug kam. Erst neun vornehmlich sehr kurze Einsätze stehen für den 57-fachen deutschen Nationalspieler in der laufenden Saison zu Buche.