Real & Barça dran: Endrick flirtet zurück

Brasiliens Ausnahmetalent Endrick hat sich erstmals zum Interesse der beiden La Liga-Topklubs Real Madrid und FC Barcelona geäußert. „Es freut mich sehr zu wissen, dass sie mich beobachten und meine Spiele verfolgen“, kommentiert der 15-jährige Nachwuchsstürmer im Gespräch mit der ‚Marca‘ das Interesse aus Madrid. Aber auch Barça habe „eine spektakuläre Mannschaft mit unglaublichen Spielern“.

Längst hat Endrick begriffen, was er mit seinen Leistungen in der U19 von Palmeiras São Paulo ausgelöst hat: „Es ist schön, dass mich einige der Besten der Welt im Blick haben. Aber ich muss mehr tun, ich kann immer noch besser werden. Ich habe noch einen langen Weg vor mir.“ Sein Klub will ihn mit einem Vertrag ausstatten, der eine 100-Millionen-Ausstiegsklausel beinhaltet.