Erste Gespräche: Traoré zurück nach Spanien?

Adama Traoré könnte im Sommer nach Spanien zurückkehren. Wie das Online-Portal ‚90min‘ berichtet, hat Atlético Madrid erste Gespräche mit dem Flügelstürmer geführt, um über einen Transfer nach der Saison zu verhandeln. Dann endet Traorés Vertrag bei den Wolves, folglich wäre der schnelle Rechtsfuß zum Nulltarif zu haben. Dass eine Verlängerung des auslaufenden Arbeitspapiers nahezu ausgeschlossen ist, gilt als offenes Geheimnis.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits in den vergangenen Transferperioden wurde der 27-Jährige mit einem Abschied aus den West Midlands in Verbindung gebracht. Die Rückrunde der vergangenen Saison verbrachte Traoré leihweise beim FC Barcelona, aufgrund der finanziellen Schieflage der Katalanen fiel eine Festverpflichtung aber ins Wasser. Zurück bei den Wolves wartete erst einmal die Bank auf den Offensivmann, unter Landsmann Julen Lopetegui kommt er nun aber wieder häufiger zum Einsatz. An den Abschiedsplänen ändert das aber offenbar nichts.

Lese-Tipp

Everton beschäftigt sich mit Nottinghams Lodi