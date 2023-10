Neuer BVB-Vertrag für Nachwuchsmann Bueno

Borussia Dortmund stattet Guille Bueno mit einem neuen Arbeitspapier aus. Wie die Schwarz-Gelben bekanntgeben, unterschreibt der 21-Jährige einen Vertrag bis 2026. Ursprünglich wäre der Kontrakt des Spaniers 2024 ausgelaufen. 2021 war der Linksverteidiger aus der Jugend von Deportivo La Coruña nach Dortmund gewechselt.

Für die zweite Mannschaft des BVB bestritt er seitdem 45 Partien. Im Sommer wirkte Bueno teilweise an der Saisonvorbereitung der Profis mit. „Guille ist extrem fleißig und hat sich seinen Platz in der ersten Elf hart erarbeitet. Wir freuen uns, die positive Entwicklung weiter gemeinsam voranzutreiben“, so Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23.