BVB-Trio um Haaland fehlt gegen Bayer

Borussia Dortmund muss im Spiel am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen aller Voraussicht nach auf Erling Haaland, Mats Hummels und Emre Can verzichten. „Alle drei sind noch nicht im Mannschaftstraining. Es wird mehr als eng. Es ist nicht zu erwarten, dass morgen einer ins Training zurückkehrt. Es ist unwahrscheinlich, dass sie am Sonntag dabei sein können“, bestätigte Trainer Marco Rose auf der heutigen Pressekonferenz.

Während Haaland und Can an Muskelverletzungen laborieren, hat sich Hummels einen Infekt eingefangen. Giovanni Reyna ist derweil wieder einsatzbereit. „Gio ist wieder mit dabei. Man muss sehen, wie viel Spielzeit infrage kommt, aber es ist sehr schön diesen Qualitätsspieler wieder zu haben“, freute sich Rose.