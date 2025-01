Durchbruch: United vor Dorgu-Transfser

Patrick Dorgu steht vor dem Transfer zu Manchester United. Wie Fabrizio Romano berichtet, haben sich die Red Devils mit US Lecce mündlich auf eine Ablöse für den Außenverteidiger geeinigt. Garantierte 30 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen werden fällig.

Mit dem Spieler selbst ist sich United schon länger einig, der Transfer scheiterte bislang an einer Übereinkunft zwischen den Klubs. Dorgu war 2023 für 200.000 Euro aus seiner dänischen Heimat nach Lecce gewechselt. Dort entwickelte er sich zum Stamm- und Nationalspieler.