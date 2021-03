U21-EM: Die größten Talente der Portugiesen

Sogar Superstar João Félix (21), der für die A-Nationalmannschaft berufen wurde, wäre noch für die U21 spielberechtigt. Doch auch ohne den Atlético-Angreifer tummeln sich im Kader von Coach Rui Jorge einige Toptalente.

Diogo Leite (22, FC Porto)

Ein sehr robuster und kopfballstarker Defensivakteur. Darüber hinaus besticht Leite mit seiner guten Antizipation und seinem präzisen Passspiel. Seit mittlerweile drei Jahren spielt der Innenverteidiger, der auch links hinten agieren kann, in der ersten Mannschaft des FC Porto. In der U21 bildet der Linksfuß zumeist mit Kapitän und Abwehrchef Diogo Queirós das Innenverteidiger-Pärchen.

Pedro Gonçalves (22, Sporting Lissabon)

Der technisch starke Gonçalves ist das Aushängeschild von Sporting und macht den Abgang von Bruno Fernandes zu Manchester United fast vergessen. Wettbewerbsübergreifende 15 Tore in 27 Einsätzen in dieser Saison sprechen für seine hervorragende Qualität. Der Rechtsfuß kann dabei sowohl im Zentrum als auch auf den Flügeln wirbeln. Für die Portugiesen schoss er bislang zwei Tore in fünf Länderspielen und möchte nun während der EM-Vorrunde für Furore sorgen.

Trincão (21, FC Barcelona)

Trincão besticht mit seiner tollen Ballbehandlung und seinen Stärken im Eins-gegen-Eins. Seit dem Sommer des vergangenen Jahres steht der Rechtsfuß beim FC Barcelona in Lohn und Brot. Bevorzugt wird er dabei auf der rechten offensiven Flügelposition eingesetzt, kann aber auch als hängende Spitze agieren. 36 Einsätze stehen zu Buche. In einer offensiven 4-3-3-Formation der Portugiesen kann der Barça-Spieler als Außenstürmer für die entscheidenden Akzente sorgen.

Im Blickfeld

Ein weiterer talentierter Spieler in den Reihen der Portugiesen ist Fábio Vieira vom FC Porto. Im offensiven Mittelfeld beheimatet besticht der 20-Jährige besonders durch seinen exzellenten linken Fuß. Das Porto-Eigengewächs ist technisch beschlagen und verteilt die Bälle stets punktgenau an seine Mitspieler. Im U21-Nationalteam agierte er zuletzt zwischen der Achter- und Zehnerposition. Abgesichert durch einen Sechser in seinem Rücken kann Vieira von dort aus das Spiel seiner Mannschaft gestalten und die Fäden ziehen.

Der portugiesische Kader im Überblick

📣 Esta é a nossa equipa para a fase de grupos do Euro Sub-21! 𝗩𝗔𝗠𝗢𝗦, 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗚𝗔𝗟! 🇵🇹 #VamosTodos #VamosComTudo



📣 This our squad for the U-21 Euro grupo stage! 𝗟𝗘𝗧'𝗦 𝗚𝗢, #TeamPortugal! 🇵🇹 pic.twitter.com/dZPnWcM9tr — Portugal (@selecaoportugal) March 15, 2021

Portugal trifft in Gruppe D auf Kroatien, England und die Schweiz. Die Vorrunde findet während der aktuellen Länderspielphase (24. bis 31. März) statt, die K.O.-Phase folgt im Sommer.

