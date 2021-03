U21-EM: Die größten Talente der Italiener

Alessandro Bastoni, Gianluigi Donnarumma und Manuel Locatelli: Auf diese drei Topspieler, die bereits zum Kader des A-Teams gehören, kann Italiens U21-Trainer Paolo Nicolato bei der U21-EM nicht zurückgreifen. Dennoch befinden sich im Aufgebot der Azzurri interessante Spieler. FT mit einer Auswahl:

Sandro Tonali (20, AC Mailand)

Im Milan-Kader zählt der technisch starke Standardspezialist zu den Stammspielern. Besonders hervorstechend ist dabei seine Passpräzision, auch unter hohem Gegnerdruck verteilt Tonali saubere Bälle an seine Mitspieler. Vergleiche mit Andrea Pirlo machen bereits seit einigen Jahren die Runde. 2019 debütierte Tonali bereits in der A-Nationalmannschaft. Nun darf der Rechtsfuß sein Können auf der Bühne U21-EM unter Beweis stellen.

Samuele Ricci (19, FC Empoli)

Der talentierte Mittelfeldmann durchlief sämtliche Jugendmannschaften beim Klub aus der Toskana. Beim Tabellenführer der Serie B nimmt der Rechtsfuß ebenso eine tragende Rolle ein wie in der U21. Beheimatet ist Ricci irgendwo zwischen Sechser- und Achterposition. Gemeinsam mit Tonali dürfte er die Fäden ziehen.

Gianluca Scamacca (22, FC Genua)

Seit 2017 steht der 1,95 Meter große Angreifer bei US Sassuolo unter Vertrag und wurde in der Folge viermal verliehen. Momentan spielt Scamacca auf Leihbasis für den FC Genua. Wettbewerbsübergreifend schoss der Rechtsfuß in dieser Saison acht Tore in 22 Einsätzen. In der U21 nimmt er ebenso wie im Verein eine Hauptrolle ein, sieben Tore in zwölf Einsätzen sprechen für seine Qualität. Im präferierten 3-5-2-System der Italiener bildet er zumeist mit Nebenmann Giacomo Raspadori (21, US Sassuolo) die Doppelspitze.

Der italienische Kader im Überblick

Italien trifft in Gruppe B auf Tschechien, Spanien und Slowenien. Die Vorrunde findet während der aktuellen Länderspielphase (24. bis 31. März) statt, die K.O.-Phase folgt im Sommer.

