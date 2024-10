Topscorer der Liga: BVB-Shootingstar weckt Begehrlichkeiten

Während es am heutigen Dienstagabend im Bernabéu zum Champions League-Final-Rückkampf zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund kommt, liefern die BVB-Amateure im denkmalgeschützten Stadion Rote Erde das maximale Kontrastprogramm: Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim. Gegen die formstarken Kurpfälzer wird es auch wieder auf Julian Hettwer ankommen.

Der Youngster hatte 2023 seinen Jugendklub MSV Duisburg hinter sich gelassen und sich der Zweitvertretung angeschlossen. 15 Torbeteiligungen standen nach 36 Spielen in seiner Debütsaison zu Buche. In der laufenden Saison konnte sich der Offensivspieler nochmal steigern, nach zehn Spielen steht der 21-Jährige bereits bei vier Toren sowie fünf Assists und ist damit Topscorer der dritten Liga.

Leistungen, die auch weiter oben goutiert werden. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben Hettwer gleich „mehrere Zweit- und Erstligisten auf dem Zettel“. Der Bezahlsender schränkt jedoch ein, dass noch keiner dieser namentlich nicht genannten Interessenten bereits konkrete Schritte eingeleitet hat.

Bochum wollte Hettwer

Mit von der Partie ist mit Sicherheit auch weiterhin der VfL Bochum, der bereits im vergangenen Sommer Interesse angemeldet hatte. „Ich sehe keine Veranlassung, ihn abzugeben. Ich hoffe, dass er in der kommenden Saison noch besser wird und bei uns eine Etage höher anklopfen kann“, schob damals Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der Dortmunder Zweitvertretung, einem Wechsel aber einen Riegel vor.

Hettwer selbst beteuerte im Sommer angesichts der Gerüchte über eine Rückkehr in seine Geburtsstadt, dass das für ihn „kein Thema“ sei. In Dortmund steht der frühere Juniorennationalspieler nur noch bis Saisonende unter Vertrag. Sollte die Formkurve weiter so steil nach oben zeigen, stehen ihm im kommenden Jahr mit Sicherheit einige Türen offen.