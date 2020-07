Spurs: Vertonghen verabschiedet sich

Jan Vertonghen sagt nach acht Jahren bei Tottenham Hotspur Goodbye. Mit dem Vertragsende des 33-jährigen Belgiers endet seine Zeit in London in diesem Sommer. Insgesamt stand der Abwehrspieler in 315 Pflichtspielen für die Spurs auf dem Platz. Zuletzt hatte er noch auf eine Verlängerung gehofft.

„Damit geht meine Zeit im Klub zu Ende. Ein trauriger Tag aus vielen Gründen. Ich werde die Freunde vermissen, die ich hier gefunden habe, die Mitarbeiter, die den Klub zum Laufen bringen, die im erstaunlichen neuen Stadion spielen und natürlich euch Fans“, teilt Vertonghen mit.

So my time at the club comes to an end. A sad day for many reasons. I will miss the friends I’ve made here, the staff that make the club run, playing at the amazing new stadium & of course you fans. pic.twitter.com/qyEOlNmgFx