SV Werder: Brandt-Bruder bei den Profis

Der SV Werder Bremen testet den 17-jährigen Linksverteidiger Jascha Brandt bei den Profis. „Wir wollen Jascha damit zeigen, dass wir ihn im Blick haben. Der Junge hat bei uns bisher eine gute Entwicklung genommen“, erklärt Cheftrainer Florian Kohfeldt gegenüber der ‚DeichStube‘.

Brandt ist eigentlich in der U19 beheimatet und der jüngere Bruder von Nationalspieler Julian Brandt (24). Am Donnerstag darf Jascha mittrainieren, danach geht es zurück in die A-Jugend.