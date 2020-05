Barça: Pjanic auf alle Fälle

Miralem Pjanic soll sich in diesem Sommer auf jeden Fall dem FC Barcelona anschließen. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge wollen die Katalanen den Transfer unabhängig der Begleitumstände realisieren. Barça sehe den bosnischen Mittelfeldspieler als „wichtiges Puzzlestück“ für die kommende Saison.

Pjanic soll also auch dann kommen, wenn Spieler wie Nélson Semedo oder Juves Mattia De Sciglio nicht in diesen Deal eingebaut werden könnten. Ein zuletzt gehandeltes Modell: Die Blaugrana schicken Semedo nach Turin und bekommen dafür Pjanic, De Sciglio plus 25 Millionen Euro.