Champions League: Die FT-Topelf des 1. Spieltags

Spieler des Spieltags: Harry Kane

Einmal mehr führt kein Weg am Ausnahmestürmer des FC Bayern vorbei. Beim 9:2-Rekordsieg der Münchner über Dinamo Zagreb schnürte der Kapitän der Thee Lions einen Viererpack, darunter drei Elfmeter, die Kane allesamt unhaltbar unten links versenkte. Selbstredend wurde er für dieses Kunststück auch von der UEFA nicht nur zum Man of the Match gekürt, sondern steht neben Florian Wirtz, Jamie Gittens und Antoine Griezmann zur Wahl des Spielers der Woche.

FC Bayern: Kompany hofft auf Neuer

