Werder: Eggestein macht es wie Klaassen

Maximilian Eggestein (23) will keine Garantie abgeben, dass er auch in der kommenden Saison für Werder Bremen aufläuft. „Ich würde es da gerne mit Davy Klaassen halten, der gesagt hat: Im Fußball weiß man nie, was passiert. Ganz generell glaube ich auch nicht, dass unser Kader jetzt schon steht. Mal sehen, wer noch kommt und wer noch geht“, erklärt der Mittelfeldspieler im ‚kicker‘.

Gleichzeitig hege er aber „keine Abschiedsgedanken. Und es gibt auch keinen anderen Verein, mit dem ich mich beschäftigt hätte.“ Bis 2023 ist Eggesteins Vertrag bei Werder noch datiert. Entsprechend zählt er zu jenen Spielern, die theoretisch eine ordentliche Ablösesumme einspielen könnten. Doch das Bremer Urgestein stellt klar: „Ich bin bei Werder weiterhin glücklich und setze jetzt alles daran, dass die kommende Saison besser läuft. Für den Verein und mich persönlich.“