Chelsea in Kontakt mit Dewsbury-Hall

Der FC Chelsea hat die Fühler in Richtung Kiernan Dewsbury-Hall ausgestreckt. Laut ‚The Athletic‘ stehen die Blues mit Leicester City in Kontakt bezüglich eines möglichen Transfers. Bisher sei aber noch kein formales Gebot für den 25-jährigen Mittelfeldspieler eingereicht worden.

Dewsbury-Halls Vertrag bei Leicester ist noch bis 2027 gültig. Dem Bericht zufolge würde der Linksfuß seinen Jugendklub ausschließlich für einen Transfer zu Chelsea verlassen. Dort coacht ab kommender Saison Enzo Maresca. Mit dem Italiener hat Leicester in der abgelaufenen Spielzeit den Aufstieg in die Premier League eingetütet. Dewsbury-Hall steuerte in 44 Ligaspielen zwölf Tore und 14 Assists bei.