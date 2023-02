Köln-Duo zurück im Training

Der 1. FC Köln dürfte am Wochenende wieder auf Rechtsverteidiger Benno Schmitz und Flügelstürmer Florian Kainz zurückgreifen können. Wie die Geißböcke vermelden, konnte das Duo nach überstandener Krankheit wieder am heutigen Mannschaftstraining teilnehmen. Am Samstag mussten beide beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg passen.

Die ebenfalls erkrankten Denis Huseinbasic und Kingsley Schindler sind hingegen noch unpässlich und müssen aussetzen. Auch der an einem Muskelbündelriss laborierende Luca Kilian muss trotz Fortschritts weiter auf sein Comeback warten. Am Samstagnachmittag (15:30 Uhr) treffen die Kölner auf den Bundesligadritten Union Berlin.

