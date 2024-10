Schalke: Karaman malt Abstiegsgespenst an die Wand

Kenan Karaman (30) hat nach der 0:1-Niederlage gegen Hannover 96 deutliche Worte gefunden. „Wir müssen Kontinuität reinbekommen und intern die Ruhe bewahren, auch wenn das auf Schalke nicht immer einfach ist“, zitiert die ‚WAZ‘ den Schalke-Kapitän, der mahnt: „Wir dürfen es nicht so weit kommen lassen wie in der vergangenen Saison.“

In der vergangenen Saison kämpfte Königsblau bis kurz vor Schluss gegen den Abstieg in Liga drei, erreichte erst am 32. Spieltag die magische 40-Punkte-Marke. Besser wurde es auch in diesem Jahr nicht. Seit dem heutigen Spieltag steht mit Kees van Wonderen ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Die direkte Trendwende konnte der Niederländer in Hannover nicht einleiten.