München-Trip: Spekulationen über Haaland

Am Mittwoch wurde Erling Haaland in München gesichtet. Die ‚Bild‘ veröffentlichte Fotos des Superstars von Borussia Dortmund in der bayrischen Landeshauptstadt, nahm Gerüchten um einen Zusammenhang mit dem FC Bayern aber gleich den Wind aus den Segeln. Der derzeit verletzte Haaland sei nur zu medizinischen Behandlung vor Ort gewesen.

Andere Informationen hat da ‚L’Esportiu‘. Die katalanische Sportzeitung berichtet von einem Treffen zwischen Haaland und zwei namhaften Vertretern des FC Barcelona. So seien kein Geringerer als Cheftrainer Xavi sowie Jordi Cruyff, Berater des Managements, zugegen gewesen. Ziel des Gesprächs: Wunschspieler Haaland von Barça zu überzeugen.

Gegenteiliger Bericht

Bestätigt werden konnten diese Information bislang noch nicht. Im Gegenteil: Die ‚Mundo Deportivo‘ gibt an, bei Cruyff nachgefragt zu haben. Und der Sohn von Klub-Legende Johan Cruyff dementierte das Treffen und verwies stattdessen darauf, in London gewesen zu sein. Dort trieb er die Verpflichtung von Andreas Christensen (FC Chelsea) voran.

