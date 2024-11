Das übliche Barça-Paradoxon: Leão-Gerüchte und Registrierungssorgen

Der FC Barcelona bekundet erneut Interesse an Außenstürmer Rafael Leão vom AC Mailand. Wie die ‚Sport‘ berichtet, beobachtet man bei Barça die Situation rund um den Portugiesen genau und hofft darauf, dass er bei weiter sinkenden Spielanteilen deutlich günstiger als bislang vermutet auf den Markt kommen wird.

So oder so wäre Leão eigentlich zu teuer für die wirtschaftlich so angeschlagenen Katalanen. Beim aktuellen spanischen Tabellenführer sind die Sorgen sogar so groß, dass Unklarheit herrscht, ob im Winter alle Stars für den Rückrundenkader registriert werden können. Dani Olmo (26) und Andreas Christensen (28) haben ihre Spielberechtigung der ‚Sport‘ zufolge nicht sicher.

Darüber, wie Barça am Ende vorgehen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nur spekuliert werden. Schließlich wurden schon häufiger neue Stars geholt, die dann aber länger warten mussten, ehe sie wirklich auf dem Platz stehen durften. Leão ist angesichts seines bis 2028 datierten Vertrags eigentlich zu teuer, aber auch das ist nicht zwangsläufig ein Ausschlusskriterium.