Drohendes Registrierungsproblem: Muss Barça einen Star opfern?

Dass teuer eingekaufte Stars beim FC Barcelona nicht auf Anhieb registriert werden können, hat mittlerweile schon Tradition. Dani Olmo (26), im Sommer für 55 Millionen Euro von RB Leipzig bekommen, war erst am dritten Spieltag für Barça spielberechtigt. Und das nur, weil Andreas Christensen (28) sich langfristig verletzt hatte und der Däne dann offiziell vom Meldebogen gestrichen wurde, was unter dem Salaray Cap der spanischen Liga Platz schaffte.

Auch bei Sturmtalent Pau Victor (22), der im Sommer vom FC Girona kam und seitdem in neun Pflichtspielen auf dem Platz stand, gab es zunächst Probleme mit der Registrierung. Allen dreien hat Barça einem Bericht der ‚Sport‘ zufolge versprochen, dass die Geldprobleme bis zum Januar so weit aus der Welt geschafft sein werden, sodass das komplette Trio in der kommenden Meldeperiode registriert werden kann.

Die katalanische Zeitung berichtet jedoch weiter, dass Barça dieses Versprechen nach aktuellem Stand wohl nicht halten kann. Der Finanzplan der Katalanen gehe nicht auf – auch weil ein neuer Vertrag mit Ausrüster Nike, der viele Probleme gelöst hätte, noch auf sich warten lasse.

Barcelona droht nun ein Szenario, in dem sich die Verantwortlichen im Winter entscheiden müssen. Stand jetzt sei es nicht möglich, Olmo und Christensen gleichzeitig im Januar zu registrieren. Einer der Stars könnte sich also in der zweiten Saisonhälfte ohne Spielberechtigung auf der Tribüne wiederfinden oder aber sich dazu gezwungen sehen, Barça zu verlassen.