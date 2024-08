Juventus: Motta streicht acht Stars um Chiesa & Kostic

Der neue Trainer geht den nötigen Umbruch bei Juventus Turin mit harter Hand an. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat Thiago Motta in Absprache mit den Sportlichen Leitern der Alten Dame insgesamt acht Spieler auf eine Streichliste gepackt – darunter befinden sich auch einige große Namen.

„Wir haben uns intern klar ausgedrückt. Wir haben mit jedem von ihnen gesprochen. Es sind starke Spieler, die es gewohnt sind, ständig zu spielen, und der Verein versucht, Lösungen für sie zu finden. Sie müssen das so schnell wie möglich tun, zum Wohle der Spieler, der Mannschaft und aller“, so Motta am Rande des Testspiels gegen Stade Brest (2:2).

Auch McKennie auf der Liste

Konkret geht es dabei um Federico Chiesa (26), Wojciech Szczesny (34), Weston McKennie (25), Mattia De Sciglio (31), Arthur Melo (27), Fílip Kostic (31), Hans Nicolussi-Caviglia (24) und Daniele Rugani (30). Alle sollen für die zukünftigen Planungen von Juve keine Rolle mehr spielen und abgegeben werden.

„Sowohl für Chiesa als auch für die anderen ist die Entscheidung gefallen und wir sind davon überzeugt. Jetzt müssen wir uns mit den Spielern, die bleiben, gut auf die Saison vorbereiten. Es gibt nichts hinzuzufügen“, so der 41-jährige Coach der Bianconeri.

Motta soll Erfolg zurückbringen

Motta war Anfang Juli nach zwei überaus erfolgreichen Jahren beim FC Bologna nach Turin gekommen und soll die Alte Dame wieder zu Titeln führen. Seit 2020 wartet der italienische Rekordmeister auf einen Scudetto.