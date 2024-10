Eintracht: Keine Ausstiegsklausel bei Larsson

Eintracht Frankfurt hält nach der langfristigen Vertragsverlängerung mit Mittelfeldspieler Hugo Larsson alle Fäden in der Hand. Gegenüber ‚fussball.news‘ bestätigte Sportvorstand Markus Krösche, dass im bis 2029 datierten Vertrag des 20-jährigen Schweden keine Ausstiegsklausel existiert. In Frankfurts Mittelfeldzentrale ist Larsson inzwischen absoluter Leistungsträger. Die positive Entwicklung des Sommerneuzugangs von 2023 ist laut Krösche Hauptgrund für die vorzeitige Verlängerung des ursprünglich noch bis 2028 datierten Kontrakts gewesen.

„Hugo hat sich super entwickelt im letzten Jahr, gerade auch in dieser Saison“, betont Krösche, „er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Es ist unser Ziel, diese Spieler langfristig an uns zu binden. Deshalb haben wir auch jetzt verlängert.“ Larsson stand in acht der bisherigen neun Spiele in der Startelf und verbuchte je zwei Treffer und zwei Vorlagen. Nach dem Senkrechtstarter der SGE hatten zuletzt unter anderem der FC Bayern, Borussia Dortmund, Manchester City, der FC Arsenal und der FC Liverpool die Fühler ausgestreckt.