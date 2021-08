Stuttgart buhlt um Monacos Millot

Diamantenauge nennen sie Sven Mislintat. Wie wenige andere in der Branche versteht der Sportdirektor des VfB Stuttgart, hoffnungsvolle Talente im In- und Ausland zu entdecken und auf hohem Profiniveau zu etablieren. Der aktuelle Stuttgarter Kader ist voll von Mislintat’schen Entdeckungen.

Und da haben sie schon den nächsten Rohdiamanten ausgemacht: Wie der ‚kicker‘ berichtet, buhlen Mislintat und Co. um Enzo Millot (19) von der AS Monaco. Demzufolge gilt der VfB als „aussichtsreicher Interessent“ auf eine Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers aus Frankreich, der in der vergangenen Saison unter Trainer Niko Kovac zu seinen ersten drei Profi-Einsätzen kam.

Millots Vertrag läuft im kommenden Jahr aus – das drückt auf die Ablösesumme. Der ‚kicker‘ nennt eine Summe von rund 1,5 Millionen Euro. Diesen Betrag dürften die Schwaben noch aufbringen können, obwohl der Saisonkader grundsätzlich beisammen ist.