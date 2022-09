BVB-Update: Gute Nachrichten bei Reus

Borussia Dortmund muss wegen einer beim US-Nationalteam erlittenen Zerrung sieben bis zehn Tage auf Giovanni Reyna verzichten. Das verkündete Trainer Edin Terzic auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Spiel beim 1. FC Köln am Samstag (15:30 Uhr). Zudem fehlt dem BVB nach wie vor Stammkeeper Gregor Kobel mit einem Muskelfaserriss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Marco Reus fällt nach seiner Verletzung aus dem Revierderby gegen Schalke 04 (1:0) noch aus. Doch schon in der kommenden Woche könnte der Kapitän „langsam wieder ins Mannschaftstraining einsteigen“, so Terzic, „alle anderen, die in der Pause leicht angeschlagen waren, sind am Samstag einsatzfähig.“ Somit können etwa Youssoufa Moukoko und Salih Özcan auflaufen.