PSG-Kontakt: Der Stand bei Kobel

Borussia Dortmund muss mit Blick auf die Kontaktaufnahme von Paris St. Germain zu Torhüter Gregor Kobel nicht angst und bange werden. Zwar haben die Pariser laut ‚Sky‘ losen Kontakt zum Umfeld des BVB-Keepers aufgenommen, der Schweizer habe jedoch wenig Interesse an einem Wechsel in die französische Hauptstadt. Dies deckt sich mit FT-Informationen.

Wenn überhaupt würde für Kobel ein Wechsel in die Premier League in Frage kommen. Im vergangenen Sommer war der 26-Jährige ein Thema beim FC Chelsea sowie bei Manchester United. An den BVB ist Kobel vertraglich noch bis 2028 gebunden. Die Schwarz-Gelben haben also keinerlei Verkaufsdruck bei ihrer Nummer eins.