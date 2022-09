Spurs binden Devine

Tottenham Hotspur traut seinem Nachwuchskicker Alfie Devine einiges zu in der Zukunft. Wie die Spurs offiziell vermelden, statten sie den 18-jährigen Offensivspieler mit einem Profivertrag bis Sommer 2027 aus.

Bislang kam Devine ausschließlich in Tottenhams zweiter Mannschaft zum Einsatz, hat es aber auch schon in den Profi-Kader der Londoner geschafft. Sein Debüt in der A-Mannschaft sollte eine Frage der Zeit sein.

📝 We are delighted to announce that Alfie Devine has signed a new contract with the Club that will run until 2027.



Congrats, Alfie!