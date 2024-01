Mit Klub einig: Entkommt Angeliño der Galatasaray-Sackgasse?

Ende Oktober stand Angeliño das letzte Mal für Galatasaray auf dem Feld. Der Grund: Mit RB Leipzig wurde im Zuge des Leihgeschäfts eine sechs Millionen Euro teure Kaufpflicht vereinbart, die beim 20. Pflichtspieleinsatz des 27-Jährigen greifen würde – derzeit stehen 19 zu Buche. Weil die Istanbuler die Summe nicht investieren wollen und kein Kompromiss zwischen den Klubs gefunden wird, schmort Angeliño seither auf der Bank.

Ein Ausweg bietet sich dem linken Außenbahnspieler nun in Italien. ‚Sky Italia‘ und die Redaktion von Gianluca Di Marzio berichten unisono, dass sich der Spanier mit der AS Rom auf eine Zusammenarbeit geeinigt hat. Vorbehaltlich einer Übereinkunft mit den Sachsen, an die er vertraglich noch bis 2025 gebunden ist, wird Angeliño für die Rückrunde auf Leihbasis in der Serie A untergebracht.

Die Giallorossi reagieren damit auf den verletzungsbedingten Ausfall von Stamm-Linksverteidiger Leonardo Spinazzola (30). Gleichzeitig setzt sich die Roma gegen zahlreiche Konkurrenten durch. Auch Olympique Marseille, Union Berlin, der FC Sevilla sowie zwei nicht genannte Vertreter aus Italien hatten Interesse an Angeliño signalisiert.