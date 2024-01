Verhandlungen mit drei Klubs: Suche nach Ausweg für Angeliño

Die Fronten zwischen Galatasaray und RB Leipzig scheinen bei der Personalie Angeliño (27) verhärtet. Der Istanbuler Traditionsklub würde die Leihe gerne beenden oder eine günstige Festverpflichtung tätigen. Für die Sachsen kommt offenbar nur die im Leihvertrag verankerte Kaufpflicht in Höhe von sechs Millionen Euro in Frage. Diese würde beim 20. Pflichtspieleinsatz greifen.

Nun könnte sich aber ein Ausweg aus der verzwickten Lage ergeben. Laut Yagiz Sabuncuoglu verhandeln die Vertreter von Angeliño mit drei Klubs aus der Serie A. Sollte einer der namentlich nicht genannten Vereine aus Italien die Leihe übernehmen oder gar ein akzeptables Angebot für einen festen Transfer abgeben, würde Leipzig dem Abbruch der Leihe mit Gala zustimmen, so der türkische Journalist.

In diesem Fall würde Leipzig sogar noch einen Rabatt auf die im Sommer vereinbarte Leihgebühr gewähren, heißt es weiter. Bedeutet im Klartext, Gala würde noch Geld einsparen. Hierfür muss aber zunächst einer der interessierten Vereine aus Italien aufs Gaspedal drücken. In der Serie A schließt das Transferfenster in zwölf Tagen.