Brentford präsentiert Frank-Nachfolger

Der FC Brentford hat nach dem Abgang von Trainer Thomas Frank zu Tottenham Hotspur einen neuen Chefcoach gefunden. Wie die Londoner mitteilen, wird Techniktrainer Keith Andrews zum neuen Chef bei den Bees befördert. Der 44-jährige Ire ist seit Juli 2024 Teil des Trainerteams und übernimmt nun erstmals eine Mannschaft selbst. Bei seinen vorherigen Stationen Sheffield United und der irischen Nationalmannschaft war Andrews stets Assistenztrainer gewesen.

Brentford will mit Andrews die siebenjährige Arbeit von Ex-Trainer Frank in dessen Sinne fortführen. „Keith passt sehr gut zu uns“, sagt Direktor Phil Giles, „er versteht die Spieler in unserem Verein und die Art und Weise, wie wir unter Thomas Frank gespielt und trainiert haben. Keith wird seine eigene Entwicklung einbringen, aber er fängt nicht bei Null an, sodass wir hoffentlich schnell Fortschritte machen können. Er ist ein sehr guter Trainer und hat klare Vorstellungen davon, wie er die Mannschaft verbessern will.“