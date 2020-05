Schmadtke kommentiert Gerüchte um Kruse & Cigerci

Jörg Schmadtke kann ausschließen, dass Max Kruse (32) und Tolga Cigerci (28) in der kommenden Saison wieder für den VfL Wolfsburg auflaufen werden. „Ich habe das auch gelesen – und dachte: ‚Wow, wo kommt das denn her?‘“, so der Wolfsburg-Manager gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘. Schmadtkes Fazit: „Alles Quatsch.“

Vorausgegangen war ein Bericht der türkischen Nachrichtenagentur ‚DHA‘, dass die beiden Spieler im Sommer von ihrem aktuellen Klub Fenerbahce an alte Wirkungsstätte zurückkehren könnten. Zur Erinnerung: Kruse spielte in der Saison 2015/16 für den VfL, Cigerci stammt aus der Wolfsburger Jugend, absolvierte für die Profis aber lediglich sieben Partien, ehe es ihn in die Türkei zog.