Fortuna: Narey lässt Zukunft offen

Fortuna Düsseldorfs Topscorer Khaled Narey will sich hinsichtlich seiner Zukunft nicht in die Karten schauen lassen. Im Gespräch mit ‚Transfermarkt.de‘ sagt der 27-Jährige: „Ich fühle mich sehr wohl bei der Fortuna, ich spiele die beste Saison meiner Karriere. Natürlich kann ich mir vorstellen, hier auch in der nächsten Saison zu spielen. Jedoch kann ich auch sagen, dass die Bundesliga mein Ziel ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Vertrag des Flügelspielers, der auf der rechten Außenbahn mit sieben Treffern sowie zwölf Assists glänzt, läuft noch bis 2023. Ganz so weit in die Zukunft blickt Narey nicht: „Ich bin aktuell nur auf die Fortuna konzentriert. Am Saisonende wird man dann sehen, wie es weitergeht.“ Mit Mainz 05 und dem 1. FC Köln gibt es verbriefte Interessenten aus der Bundesliga. Auch in England sowie der Serie A haben Klubs die Fühler nach Narey ausgestreckt. Der Rechtsfuß selbst will „pauschal nichts ausschließen. Im Fußball weiß man nie, wohin es einen verschlägt“.