Vereine stehen Schlange: Narey vor Fortuna-Abflug?

Fortuna Düsseldorf droht im Sommer der Abgang von Top-Vorlagengeber Khaled Narey (elf Assists). Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ steht der 27-Jährige bei einer ganzen Reihe zahlungskräftigerer Vereine auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

So seien aus der Bundesliga der 1. FC Köln und Mainz 05 an Narey interessiert, in England der Zweitliga-Tabellenführer FC Fulham und aus der italienischen Serie A habe sich Sampdoria Genua beim Außenbahnspieler gemeldet.

Narey, vor der Saison ablösefrei vom Hamburger SV gekommen, ist vertraglich nur noch bis 2023 an die Fortuna gebunden. Gelingt keine Verlängerung inklusive stattlicher Gehaltserhöhung, mutmaßt die ‚Rheinische Post‘, wird Narey im Sommer für einen niedrigen siebenstelligen Bereich wechseln.