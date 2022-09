PSG-Sportchef Campos: Unzufrieden mit dem Transfermarkt – was passiert mit Messi & Neymar?

Nach einer weiteren Saison ohne europäischen Titel übernahm im Sommer Luís Campos das Ruder bei Paris St. Germain. Der 58-jährige Portugiese ließ sich auch nicht lange bitten und krempelte den Kader von PSG um. Neuzugänge für rund 150 Millionen Euro wurden verpflichtet – darunter allein vier Mittelfeldspieler – 50 Millionen nahm er im Gegenzug ein.

Dennoch ist Campos nicht zufrieden mit den Transferaktivitäten der Pariser, wie er im ‚RMC‘-Podcast ‚Rothen s’enflamme‘ verrät: „Ich bin nicht zu 100 Prozent glücklich. Wir haben das Ende des Transfermarkts erreicht, ohne die perfekte Balance gefunden zu haben. Wir haben natürlich enorme Qualität im Kader, aber wir haben keine Perfektion erreicht. Das ist natürlich immer schwierig, aber wir arbeiten, um so nahe wie möglich an Perfektion heranzukommen, wie nur irgendwie möglich.“

Vor allem in der Innenverteidigung drückt der Schuh. Die gewünschte Verpflichtung von Milan Skriniar (27) von Inter Mailand zerschlug sich am Deadline Day. „Ich werde nicht über Namen reden, aber wir haben nicht nur mit Skriniar gesprochen“, kommentiert Campos, „schlussendlich haben wir aber nicht den Spieler bekommen, den wir wollten.“ Nun gerate PSG „in Schwierigkeiten, wenn wir versuchen, mit einer Dreierkette zu spielen.“

Neymar-Abschied kein Thema

Bekanntlich wenig Defensivarbeit verrichten derweil die Offensivstars der Pariser Lionel Messi (35), Kylian Mbappé (23) und Neymar (30). Letztgenannter befindet sich zurzeit in Topform, wurde im Sommer aber immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Laut Campos war das aber nie Thema: „Neymar stand nie vor dem Abgang, das ist völlig falsch. Er kommt immer pünktlich zum Training, hat nie eine Einheit verpasst. Neymar ist komplett involviert.“

Genauso wie Lionel Messi, dessen Vertrag aber zum Saisonende ausläuft. Der Superstar möchte erst nach der anstehenden WM über seine Zukunft entscheiden, Campos hat aber einen klaren Wunsch: „Ich habe Messi gefragt, ob er bleiben möchte und ich habe ihm gesagt, dass ich hoffe, dass er so lange bleibt, wie ich hier bin.“ Bis 2025 ist der Sportdirektor noch an PSG gebunden – so bleiben ihm also noch fünf Transferperioden, um die gewünschte Perfektion zu erreichen.