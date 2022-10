Klopp: „Niemand kann da mit City mithalten“

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat sich vor dem Duell mit Manchester City am Sonntag (17:30 Uhr) über die Finanzen des Rivalen geäußert. Auf der Pressekonferenz erklärte der 55-Jährige: „Niemand kann da mit City mithalten. Sie holen in das beste Team der Welt den besten Stürmer auf dem Markt – egal, was es kostet.“

Andere Vereine hätten dagegen Grenzen und auch Liverpool müsse in finanzieller Hinsicht anders agieren: „Für uns ist es nicht möglich, so zu handeln. Wir müssen nach Talenten und Spielern mit Potenzial Ausschau halten. Aber das ist kein Problem für mich. Es ist, wie es ist.“ Liverpool hat derzeit 13 Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten City. Die Reds belegen mit zehn Punkten aus acht Spielen Rang elf.