Schalke verpflichtet Enrich nicht

Sergi Enrich war schon in Deutschland, um den Medizincheck für seinen Wechsel zum FC Schalke 04 zu absolvieren. Die Königsblauen sprachen sich jedoch am Ende gegen eine Verpflichtung des 31-Jährigen aus. Damit bleibt der Stürmer bis auf weiteres ohne Klub.

In seiner bisherigen Laufbahn sammelte Enrich 192 Einsätze in Spaniens Topliga. Dabei gelangen ihm 34 Tore und 25 Vorlagen. Die vergangenen sechs Jahre spielte der Angreifer für Eibar, davor schnürte er seine Schuhe für CD Numancia, RCD Mallorca, AD Alcorón und Recreativo Huelva. Einsätze in Deutschland kommen nicht dazu.