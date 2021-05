Nach Milan-Pleite: Pirlo schließt Rücktritt aus

Für Andrea Pirlo von Juventus Turin kommt ein vorzeitiger Rücktritt auch nach der enttäuschenden 0:3-Pleite am gestrigen Sonntagabend gegen den AC Mailand nicht in Frage: „Meine Arbeit geht weiter. Ich glaube, dass ich mit diesem Team noch viel erreichen kann“, erklärte der 41-Jährige im Anschluss an die Partie gegenüber ‚Sky Italia‘. Er werde seinen „Job weitermachen, solange ich kann“, stellte Pirlo klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch ist nicht überliefert, wie Juve die Zukunft auf der Trainerposition sieht. Aktuell liegen die Bianconeri auf Platz fünf. Einen Zähler beträgt der Rückstand zu Rang vier und somit der Qualifikation für die Champions League. Sollte diese verpasst werden, sind Pirlos Tage als Juve-Coach nach nur einem Jahr wohl gezählt.