Depay hofft auf Barça-Verbleib

Stürmer Memphis Depay plant keinen frühzeitigen Abschied vom FC Barcelona. „Ich bin hierher gekommen, um für die Mannschaft zu spielen. Ich möchte nächstes Jahr und für einige weitere Jahre wichtig für die Mannschaft sein“, betonte der Niederländer laut der ‚Sport‘ im Anschluss an den jüngsten 2:1-Sieg gegen Aufsteiger RCD Mallorca. Trainer Xavi hatte für seinen 1:0-Führungstorschützen lobende Worte übrig: „Memphis hat gespielt, weil er sehr gut trainiert, er hatte eine fantastische Woche, ich möchte Spieler mit dieser Einstellung, mit dem Wunsch, etwas zu bewegen.“ Xavi gestand jedoch auch Fehler im Umgang mit Depay ein: „Ich war ihm gegenüber unfair. Wenn er so spielt, muss er spielen.“

Im Winter rüsteten die Katalanen kräftig in der Offensive auf. Die Neuzugänge Pierre-Emerick Aubameyang (32), Ferran Torres (22) und Adama Traoré (26) erschwerten es dem 28-Jährigen, in den vergangenen Wochen in die erste Elf zu gelangen. Am Wochenende durfte Depay seit langem mal wieder über die vollen 90 Minuten ran. Nach den jüngsten Verpflichtungen kamen Gerüchte über einen frühzeitigen Abschied im kommenden Sommer auf. Barcelona hatte den Rechtsfuß erst im Sommer 2021 ablösefrei aus Lyon geholt.